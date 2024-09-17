Новый сезон олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы" стартовал в Москве

В Москве стартует новый сезон олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы", передает портал мэра и правительства со ссылкой на столичный департамент образования и науки.

© портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В ведомстве рассказали, что в прошлом году в образовательных соревнованиях приняли участие свыше 165 тысяч детей, задания для которых подготовили 275 площадок столицы. Тогда в тройку лидеров по популярности вошли Музей городского хозяйства Москвы, Музей космонавтики и Государственный Дарвиновский музей.

"В течение года участники посещают разные достопримечательности и видят город со всем его богатством и историей. Олимпиада позволяет оценить и современные решения – удобную навигацию в парках, обновленную инфраструктуру", – рассказали в департаменте.

Во время основного этапа ребята выберут интересные для себя площадки и удобный график посещения. Школьников, которые наберут наибольшее количество баллов за год, в финале ждет квеста-прогулка по Москве. Принять участие в соревнованиях можно до 31 марта.

Между тем глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил подготовить Стратегию развития образования до 2030 года. Разработать и представить ее проект поручено Минпросвещения, Минфину, Минобрнауки и Рособрнадзору.

В свою очередь, Владимир Путин распорядился включить в нацпроект "Молодежь и дети" мероприятия для повышения качества преподавания математики, физики, химии и биологии. Речь идет о преподавании предметов в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях РФ.