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Москвичи собрали более 21 млн рублей для Курска через сайт «Миллион призов»

За месяц москвичи собрали и перечислили пострадавшим жителям приграничных территорий более 21 миллиона рублей. Это стало возможным благодаря сайту «Миллион призов». Об этом рассказал руководитель государственного казенного учреждения (ГКУ) «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Москвичи собрали более 21 млн руб. для Курска через сайт «Миллион призов»
© Вечерняя Москва
— Всего за месяц жители — участники московских проектов собрали более 21 миллиона рублей в помощь пострадавшим на приграничных территориях. На эти средства приобретаются продукты питания и предметы первой необходимости, в которых так нуждаются семьи, — сообщил Пищелко.

Он также выразил благодарность всем жителям Москвы, которые приняли участие в акции и перевели свои баллы в пользу Российского Красного Креста. Он отметил, что проявить заботу и поддержку наших соотечественников может каждый, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого ресторатор Владимир Перельман пригласил москвичей и гостей столицы потратить баллы «Миллиона призов» в его ресторане. Также он сравнил уровень и скорость развития Москвы с аналогичными показателями других мировых столиц.

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