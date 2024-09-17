Москвичи собрали более 21 млн руб. для Курска через сайт «Миллион призов»

За месяц москвичи собрали и перечислили пострадавшим жителям приграничных территорий более 21 миллиона рублей. Это стало возможным благодаря сайту «Миллион призов». Об этом рассказал руководитель государственного казенного учреждения (ГКУ) «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

© Вечерняя Москва

— Всего за месяц жители — участники московских проектов собрали более 21 миллиона рублей в помощь пострадавшим на приграничных территориях. На эти средства приобретаются продукты питания и предметы первой необходимости, в которых так нуждаются семьи, — сообщил Пищелко.

Он также выразил благодарность всем жителям Москвы, которые приняли участие в акции и перевели свои баллы в пользу Российского Красного Креста. Он отметил, что проявить заботу и поддержку наших соотечественников может каждый, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого ресторатор Владимир Перельман пригласил москвичей и гостей столицы потратить баллы «Миллиона призов» в его ресторане. Также он сравнил уровень и скорость развития Москвы с аналогичными показателями других мировых столиц.