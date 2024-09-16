В Москве открылся второй Центр женского здоровья

В Москве заработал второй Центр женского здоровья на базе городской клинической больницы имени А.К. Ерамишанцева. На его открытии заместитель мэра Москвы по вопросам социального Анастасия Ракова рассказала о разработке программы по репродукции и планированию беременности, в рамках которой москвички смогут проверить фертильность и бесплатно заморозить яйцеклетки.

© Lenta.ru

«В рамках внедрения в Москве нового стандарта акушерско-гинекологической помощи мы запускаем новый Центр женского здоровья, — пояснила вице-мэр. — Мы создаем сеть клиник, которые специализируются исключительно на оказании помощи женщинам. В комфортных, современных условиях мы оказываем здесь весь спектр необходимых медицинских услуг: это и диагностика, и профилактика, и лечение, и сопровождение беременности. Я надеюсь, что уже к концу следующего года 22 Центра женского здоровья будут принимать москвичек. Всего мы планируем создать их около 30 по всему городу».

Второй в столице Центр женского здоровья на базе городской клинической больницы имени А.К. Ерамишанцева начнет прием пациентов уже 23 сентября.

Центры женского здоровья приходят на смену небольшим женским консультациям. Их ключевая идея — в предоставлении максимального количества специалистов и обследований в одном месте без необходимости посещать другие медучреждения, что особенно важно в свойственном мегаполисам ритме жизни.

Мы в Москве разработали специальную программу по репродукции и планированию беременности. Первое — это предоставление права каждой женщине от 18 до 40 лет ежегодно сдавать кровь на определение уровня антимюллерова гормона, который определяет фертильный статус. Запас яйцеклеток у каждой женщины конечен — с возрастом их становится меньше Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

Чтобы бесплатно получить такую дорогую медицинскую услугу, как заморозка яйцеклеток, москвичкам потребуется определить свой фертильный статус.

«Тем женщинам, у которых значение ниже минимальной нормы, предоставляется возможность бесплатно сохранить свои яйцеклетки благодаря современным технологиям криоконсервации», — сказала Ракова.

По словам вице-мэра, в Москве ежегодно увеличивают объем процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) за государственные квоты и гарантируют, что из года в год количество таких бесплатных процедур в рамках ОМС будет расти.