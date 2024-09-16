В МГУ впервые рассчитали высоту приземного слоя воздуха в Москве

Исследователи Московского государственного университета им. Ломоносова впервые получили экспериментальную оценку высоты приземного слоя атмосферы столицы. Среднее значение этого параметра в городе составляет 40-60 м, сообщает пресс-служба географического факультета МГУ.

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"Существуют различные теоретические оценки высоты приземного слоя, однако экспериментально этот показатель оценивается редко. Поэтому полученные данные являются уникальными, и для Московского мегаполиса получены впервые. Суточный ход высоты приземного слоя отмечен наибольшими значениями в середине дня летом в условиях преобладающей неустойчивой стратификации и составляет 80-100 м. Наименьшие значения, менее 40 м, наблюдаются поздним вечером и ночью летом, а также с вечера до полудня зимой", - заявил ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ Михаил Локощенко, чьи слова приводятся в сообщении.

Оценка рассчитана на основании многолетних данных метеорологической обсерватории МГУ. Изучение приземного слоя имеет большое значение, поскольку в нем происходит тепло- и влагообмен земной поверхности с вышележащей атмосферой. Процессы в этом слое существенно влияют на условия жизни человека и его производственную деятельность.

По результатам акустического зондирования атмосферы доплеровским содаром в метеорологической обсерватории МГУ за восемь лет получены средние оценки этой высоты двумя методами. Исходя из логарифмического закона распределения скорости ветра с высотой в приземном слое, высота этого слоя составляет от 40 до 60 м. По критерию постоянства направления ветра в приземном слое его высота составляет в среднем немногим менее 50 м, что согласуется с первой оценкой, уточнили на факультете.