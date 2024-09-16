В Москве проведут эксперимент с динамическим тарифом на парковку

В тестовом режиме в Москве запускают новый проект: стоимость парковки будет изменяться в зависимости от загруженности участка стоянки. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы.

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Как сообщает Telegram-канал департамента, условия простые: если свободных мест нет или почти нет, то цена будет обычной для этой парковочной зоны. Как только места будут освобождаться - цена будет снижаться, вплоть до 0 рублей.

"Справедливо считать тариф исходя из загрузки машиномест: если парковка свободна, то она может быть даже бесплатной, а по мере роста ее занятости тариф будет меняться. Приглашаем автомобилистов принять участие в тестировании", - рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Эксперимент пройдет на улицах Ильинка, Новая Площадь, площадь Тверская Застава, Никитский переулок, Рождественский бульвар.

Ожидается, что тестирование продлится до конца сентября. Чтобы участвовать в пилоте нужно подать заявку на i.transport.mos.ru

Для остальных автомобилистов стоимость парковки будет оставаться стандартной для этих улиц.