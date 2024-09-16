Собянин рассказал о расширении сети летних бассейнов

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах расширения сети летних бассейнов в Москве, пишет «Вечерняя Москва».

«Индустрию летнего пляжного отдыха будем создавать практически с нуля. Потребность в ней – просто огромная. Сегодня в городе действует всего лишь порядка 30 открытых бассейнов. К 2030 году постараемся увеличить их число до 125. Как и катки с искусственным льдом, летние бассейны с подогревом должны работать в каждом районе города», –сообщил Собянин на своем сайте.

Названные цели внесены в основные положения Стратегии повышения качества городской среды до 2030 года.

В публикации отмечается также, что Москва располагает одной из лучших в мире инфраструктур зимнего отдыха. По словам мэра, каждый сезон городские катки, лыжные трассы и другие объекты активного зимнего отдыха посещают 53 млн человек.

Ранее телеканал «МИР 24» рассказал, как Москва становится городом-курортом. Так, этим летом в столице заработали 22 бассейна с подогревом в шаговой доступности от метро.