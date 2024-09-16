Москвичу для счастья нужно 276 тысяч рублей в месяц

Представление о счастье у каждого свое, однако многие связывают его с материальным благополучием. Сколько нужно денег для счастья в разных регионах страны, выяснил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, опросив более 1,5 тысячи жителей страны трудоспособного возраста.

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Согласно опросу, самую высокую цену счастья назвали москвичи. Чтобы быть счастливым, горожанину нужно 276 тысяч рублей в месяц. Немного скромнее жители Владивостока - среднестатистическому жителю этого дальневосточного города нужно 270 тысяч рублей в месяц. На третьем месте - Ростов-на-Дону, где жители будут счастливы ежемесячной зарплате в 257 тысяч рублей.

Что интересно, жители Санкт-Петербурга занимают по результатам исследования всего 11 место и довольны будут зарплате в 240 тысяч рублей - видимо, остальное компенсирует красота северной столицы и ее пригорода, обилие музеев и культурная составляющая жизни.

Как отмечают исследователи, сумма "материального счастья" выросла за полгода на 16 процентов, а за год - на 25 процентов. В целом по стране цифра счастья сейчас равна доходами в 250 тысяч рублей в месяц.

Интересно, что с увеличением возраста респондентов растут и их денежные запросы: респондентам до 24 лет для счастья нужно 185 тысяч рублей, а россиянам старше 45 лет - уже 260. Аналогичная ситуация наблюдается и с ростом доходов россиян: тем, кто получает до 50 тысяч рублей в месяц, для счастья достаточно 200 тысяч, а респондентам с доходом от 100 тысяч уже требуется 310 тысяч.

Кстати, самая низкая сумма счастья у жителей Кирова, среднестатистический житель этого города будет доволен сумме в 190 тысяч рублей ежемесячно.