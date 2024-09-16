Москвичу для счастья нужно 276 тысяч рублей в месяц
Представление о счастье у каждого свое, однако многие связывают его с материальным благополучием. Сколько нужно денег для счастья в разных регионах страны, выяснил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, опросив более 1,5 тысячи жителей страны трудоспособного возраста.
Согласно опросу, самую высокую цену счастья назвали москвичи. Чтобы быть счастливым, горожанину нужно 276 тысяч рублей в месяц. Немного скромнее жители Владивостока - среднестатистическому жителю этого дальневосточного города нужно 270 тысяч рублей в месяц. На третьем месте - Ростов-на-Дону, где жители будут счастливы ежемесячной зарплате в 257 тысяч рублей.
Что интересно, жители Санкт-Петербурга занимают по результатам исследования всего 11 место и довольны будут зарплате в 240 тысяч рублей - видимо, остальное компенсирует красота северной столицы и ее пригорода, обилие музеев и культурная составляющая жизни.
Как отмечают исследователи, сумма "материального счастья" выросла за полгода на 16 процентов, а за год - на 25 процентов. В целом по стране цифра счастья сейчас равна доходами в 250 тысяч рублей в месяц.
Интересно, что с увеличением возраста респондентов растут и их денежные запросы: респондентам до 24 лет для счастья нужно 185 тысяч рублей, а россиянам старше 45 лет - уже 260. Аналогичная ситуация наблюдается и с ростом доходов россиян: тем, кто получает до 50 тысяч рублей в месяц, для счастья достаточно 200 тысяч, а респондентам с доходом от 100 тысяч уже требуется 310 тысяч.
Кстати, самая низкая сумма счастья у жителей Кирова, среднестатистический житель этого города будет доволен сумме в 190 тысяч рублей ежемесячно.