Вакцинация от гриппа: где и как москвичи могут сделать прививку

В Москве началась вакцинация от гриппа. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, где жители столицы могут сделать прививку, почему это важно, и задала ряд других вопросов медикам.

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С 5 сентября москвичи старше 18 лет могут бесплатно вакцинироваться от гриппа в городских поликлиниках по месту прикрепления и в мобильных пунктах у некоторых станций метро, МЦК и железнодорожных станций.

Просто и быстро

Один из мобильных пунктов расположился около станции метро «Медведково». Здесь фельдшер городской поликлиники № 218 Анжелика Янкуржиева и медсестра Олеся Кутовская проводят вакцинацию от гриппа. Желающих защитить организм от этого заболевания много — поток людей идет непрерывно.

— Сначала пациент проходит в зону заполнения документов, где с помощью администратора подтверждает согласие на вакцинацию и обработку персональных данных. Далее нужно пройти в специально оборудованный автомобиль — здесь мы проводим термометрию, врач собирает необходимый анамнез, определяет отсутствие противопоказаний для вакцинации, — рассказала фельдшер мобильного пункта.

После того как прививка поставлена, пациент некоторое время находится под наблюдением медиков, а затем получает бумажный сертификат о профилактических прививках, где указываются: наименование учреждения, проводившего иммунизацию, дата вакцинации, сведения о вводимой вакцине. Также вся информация вносится в электронную медкарту.

— Сам процесс вакцинации занимает около 15 минут, плюс дальнейшее ожидание, — уточнила Анжелика Янкуржиева.

Каждый год прививку от гриппа делает москвичка Ольга Игнатова.

— Я мама двух детей, работаю в школе. Считаю, что вакцинация от гриппа крайне необходима и надежно защищает от заболевания. Кроме того, у меня еще есть хроническое заболевание, так что болеть мне совсем нежелательно, — поделилась она.

Ольга выбрала мобильный пункт, поскольку сделать прививку удобнее у метро по пути на работу.

— Мы всей семьей вакцинируемся: и я, и муж, и детям в школе тоже прививку сделают, — добавила она.

Актуальные вопросы

Несмотря на то, что вакцина от гриппа существует уже многие десятилетия, у людей все равно остается немало вопросов о прививках. Самые распространенные из них «Вечерняя Москва» задала главному внештатному специалисту по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврачу городской поликлиники № 220 Андрею Тяжельникову.

— Андрей Александрович, так зачем же нужно делать прививку от гриппа?

— Прививка от гриппа важна по нескольким причинам. Во-первых, прививка формирует у человека иммунитет и тем самым предотвращает риск тяжелого течения заболевания. Благодаря этому снижается количество летальных исходов и серьезных осложнений.

Во-вторых, грипп очень заразен, распространяется молниеносно, и чтобы предотвратить вспышки заболевания, необходимо с помощью вакцинации формировать коллективный иммунитет. Это позволяет прервать передачу инфекции.

В-третьих, дети, пожилые люди, а также лица с хроническими заболеваниями сердца, легких, иммунной системы и другими подобными состояниями подвержены более высокому риску развития тяжелых форм болезни и осложнений.

— Кому делать прививку от гриппа особенно важно?

— В группу риска по гриппу входят дети. Они тяжело переносят заболевание в связи с тем, что их иммунная система еще не встречалась с вирусом. Кроме того, грипп опасен для людей старше 60 лет из-за того, что у них ослаблена иммунная система. В группу риска входят и беременные. В их случае грипп опасен не только для матери, но и для ребенка, так как может привести к нарушению внутриутробного развития. Вакцинироваться необходимо и тем, чья работа связана с повышенным риском заражения. Это медики, работники учебных, транспортных организаций и других учреждений.

— Какие существуют противопоказания к вакцинации?

— В числе противопоказаний — острые заболевания, установленные выраженные аллергические реакции на компоненты, входящие в состав конкретной вакцины, например, куриный белок. При этом отмечу, что наличие противопоказания не означает, что в случае проведения прививки обязательно возникнет осложнение. Речь идет лишь о повышении риска неблагоприятной реакции.

— Какая реакция может проявиться после вакцинации? Как она проявляется?

— Реакция после вакцинации встречается довольно редко и без последствий проходит за 1–2 дня. Это может быть покраснение, небольшое повышение температуры, чувствительность или припухлость в месте инъекции.

— Какую вакцину от гриппа используют в городских поликлиниках?

— В городских поликлиниках Москвы используются отечественные вакцины. Все они безопасны, не содержат живого вируса и не могут привести к заболеванию. Все вакцины обладают высокой эффективностью, вырабатывают стабильный иммунитет. В Москве за последние годы не было зафиксировано ни одного случая тяжелого течения гриппа у вакцинированных людей.

— Чего нельзя делать после прививки от гриппа?

— После прививки от гриппа рекомендуется некоторое время провести в медицинском учреждении. Это необходимо на случай возникновения нежелательных реакций. Кроме того, нужно отказаться от посещения бани и парилки. Не рекомендуют принимать горячую ванну и сильно тереть место укола мочалкой.

— Когда лучше делать прививку?

— ВОЗ рекомендует проводить вакцинацию за 2–3 недели до начала активного распространения вирусов. Поэтому период с сентября по ноябрь считается оптимальным, чтобы сделать прививку. Чем раньше — тем лучше.

Если не удалось привиться в начале осени, то поставить вакцину все равно не поздно.

— Сколько будет сохраняться иммунитет?

— Иммунитет после прививки против гриппа сохраняется примерно в течение одного года. Однако следует учесть, что со временем он ослабевает, а активные штаммы гриппа меняются, поэтому прививку от гриппа следует повторять ежегодно.

— Может ли сама прививка от гриппа стать причиной заболевания?

— Это невозможно, так как в процессе производства вакцины вирусы лишаются свойства вызывать заболевание.

— Где делают прививку детям?

— Ребенка можно вакцинировать в городской детской поликлинике, в школе или детском саду. Если выбираете для процедуры вакцинации образовательное учреждение, то там процесс организован так: сначала запрашивается согласие на прививку от гриппа у родителей ребенка, далее составляется план-график вакцинации по классам и группам. Каждого ребенка перед вакцинацией обязательно осматривает врач. Он изучает анамнез пациента, наличие у ребенка каких-либо хронических заболеваний, склонность к аллергии и реакции на сделанные ранее прививки. Проведение вакцинации происходит непосредственно в школе или детском саду в специально подготовленном для этой процедуры помещении.

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