Собянин: до конца года в Москве будет построено около 40 социальных объектов

В столице возвели 63 объекта социальной инфраструктуры с начала года. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

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«Строительство ведется с учетом потребностей каждого района. Всем должно быть удобно добираться до школы, садика или поликлиники», — отметил Мэр Москвы.

В городе появилось 15 школ и учебных корпусов для 11 703 учащихся с дошкольными отделениями на 525 мест, 22 детских сада для 4517 малышей, девять медицинских объектов, 10 спортивных сооружений и семь учреждений культуры.

Часть строений — 42 здания — возвели за счет инвесторов и федерального бюджета.

На средства города и инвесторов построили общеобразовательную школу с бассейном на 2100 мест в Троицке, корпус лучевой терапии в Московском многопрофильном клиническом центре «Коммунарка», теннисный центр в «Лужниках», музейно-выставочный центр «Коллекция» на территории бывшей промзоны «ЗИЛ».

До конца года планируется достроить еще около 40 различных социальных объектов.