Стало известно, когда первые заомрозки могут прийти в Москву

На предстоящих выходных в столице могут начаться первые заморозки. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем личном блоге.

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— В выходные дни в столичный регион станет проникать арктический воздух, — заявила Позднякова.

По ее словам, показатели температуры воздуха могут понизиться до минусовых значений. По словам специалиста, в Москве возможны заморозки. При поездке на природу следует учитывать перемены погоды, следует из сообщения в Telegram-канале.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что устойчивое похолодание придет в столичный регион уже в середине текущей недели. По его словам, Подмосковье постепенно окажется под влиянием скандинавского антициклона, поэтому ветер сменится с юго-восточного на северо-западный. Воздух станет более прохладным и свежим.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москве произойдет спад аномальной жары. Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в свою очередь рассказал, когда в Москве закончится летняя погода.