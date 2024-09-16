Какой была легендарная советская «Шоколадница» у парка Горького

Кафе «Шоколадница» на «Октябрьской» (Большая Якиманка, 58/2) работает в том же здании, где в 1964 году открылось первое в стране заведение с таким названием. Советская «Шоколадница» была частью системы общепита парка Горького, а сегодня это одно из заведений коммерческой сети с сотнями отделений, франшиза на которые принадлежит российскому бизнесмену и тайваньской компании. «Мослента» поговорила с теми, кто ходил в «Шоколадницу» в советские годы, и выяснила, что в ней было хорошего и плохого, почему ее вспоминают с такой теплотой и насколько она отличалась от современного кафе.

© Мослента

Про помещение на Якиманке

В Москве по пальцам одной руки можно сосчитать заведения общепита, которые работают на старом месте с советских времен. Это чебуречная «Дружба» на «Сухаревской», блинная на «Таганской», пончиковая в Останкино и хитрым образом затесавшееся в этот список кафе «Шоколадница» у метро «Октябрьская».

Единственное связующее звено между советской и современной «Шоколадницей» — это помещение. Кафе с таким названием впервые открылось в этом здании в 1964 году, когда сама улица, на которой оно находится, называлась иначе.

© Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

«В советское время "Шоколадница" была только одна — на Якиманке, которая тогда называлась улицей Димитрова, — вспоминает историк и москвовед Олег Фочкин. — Так что многие десятилетия выбора, в какую "Шоколадницу" идти, не было, франшиза появилась только в нулевых. А в 1970-1980-х это было одно из лучших мест, куда можно было привести девушку или сходить компанией».

Про очереди

Конечно, тогда тут были другие цены и блюда (хотя в честь 60-летия заведения современная «Шоколадница» запустила ретро-меню в отделении на Якиманке). Но основная разница заключается в том, что в советские годы без очереди сюда зайти можно было только в будни.

В выходные дни в парк Горького народ валил валом, особенно когда туда приезжал луна-парк. Посетителей в кафе было полно — сесть негде.

«По выходным в "Шоколадницу" всегда стояла очередь, — рассказывает Олег Фочкин. —Забронировать по телефону место, как сейчас, было невозможно, оставалось только прийти и ждать, когда тебя запустят. Если вы шли компанией, можно было всем отправиться в парк Горького гулять, а одного человека оставить стоять в очереди. Все возвращались через час, и только тогда входили вместе с ним».

© Кадр: фильм «Мелодия на два голоса»

Про ощущения от советской «Шоколадницы»

Конечно, это было не единственное кафе в советской Москве. Попить кофе с пирожным можно было и в парке Сокольники, и на Арбате, и на Тверской, называвшейся тогда улицей Горького, и в «Лакомке» у гостиницы «Россия». Из кондитерских хороша была булочная Филиппова, которой сейчас уже нет, и еще пара заведений. Но все же среди московских кафе «Шоколадница» негласно считалась лучшей.

«Кафе было действительно классным, — говорит Фочкин. — Там всегда были хорошие кофе, шоколад, сладости и сама атмосфера. Настроение поднимал весь этот кофейно-кондитерский аромат, вид советских пирожных — картошки, корзиночек... В принципе ничего особенного в этом не было, но качество шоколада и кофе говорили сами за себя и означали, что это тот статус, ниже которого опуститься нельзя.

© Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

Это была высшая категория. Они себе не позволяли делать плохо. Приходишь, и, что бы ты ни заказал, всегда было качественно. "Шоколадница" тогда была московским местом номер один, куда можно было отвести девушку на чашечку кофе или шоколада с пирожным или эклером. Для студенческого бюджета в 1980-х цены кусались, надо было ждать стипендии. Но оно того стоило».

Про соседство с парком Горького

Конечно, одной из причин популярности старой «Шоколадницы» была близость к парку Горького. Семьи с детьми часто объединяли поездку в ЦПКиО с походом в кафе, где можно было и перекусить, и побаловать детей сладостями.

«Мы регулярно ходили в это кафе с родителями, когда ездили в парк Горького, — вспоминает историк и москвовед Александр Васькин. — "Шоколадница" относилась к комбинату питания парка Горького, так что это кафе в Москве было на особом счету. Как было здорово! Можно было на рубль наесться — ребенка накормить».

© Фото: Вячеслав Рунов / РИА Новости

Про меню и цены

Все, кто вспоминает старую «Шоколадницу», в один голос говорят о том, что все было очень вкусно.

«Я, например, помню свое любимое блюдо там, — рассказывает Александр Васькин. — Мне очень нравился шоколад со взбитыми сливками. Как сейчас помню, он стоил 25 копеек.

Какао очень вкусное было — за 15 копеек. Мороженное мне нравилось — помню, оно называлось "Планета", с шоколадом внутри и посыпанное шоколадом снаружи. Полтинник стоило, что ли? И алкоголь там, кстати, продавали: шампанское, португальский портвейн, даже виски и коньяк

Мне почему-то запомнилось, что маленькая бутылка коньяка предлагалась в наборе с шоколадкой».

© Фото: Книга «Москва хлебосольная» ООО «Издательство «Планета» Москва 2018 год / Pastvu

В заведении не только кормили сладостями и мороженым. В советские годы в «Шоколаднице» можно было и пообедать.

«Там подавали отличные блинчики со сметаной, с шоколадом, изюмом и орехами, и это тоже было вкусно, — говорит Васькин. — По-моему они-то и назывались "Шоколадница". Даже комплексные обеды были в будние дни, копеек по 70-80. И стоили они куда доступнее, чем сейчас. Можно было и день рождения прийти отпраздновать, и в воскресенье сходить — отметить выходной, и просто зайти без особого повода. Помню, мы с друзьями сдали металлолом, какие-то кастрюли на полтора рубля, и поехали в "Шоколадницу". Году в 1987-м это случилось, там уже не было такого ассортимента, как раньше. Но место оставалось по-прежнему культовым».

Про постоянство и стабильность

Старую «Шоколадницу» вспоминают еще и потому, что она была на виду: выходишь из «Октябрьской», заворачиваешь к парку Культуры, и вот она перед тобой. Это мы сейчас привыкли к тому, что можно идти по улице и не узнавать места, если год не был: тут магазин новый, тут шаурма, там — Wildberries. В советские же годы все было государственным, и заведения десятилетиями оставались на своих местах. Вот еще почему так много воспоминаний о старой «Шоколаднице», которая, несмотря на всю застойную стабильность, менялась и в советские годы.

«Я помню, когда еще в начале 1980-х там было самообслуживание, — вспоминает Александр Васькин, — Потом, когда я заходил в середине 1980-х, там уже были официанты.

© Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

Зал раньше был просторнее, посадочных мест было много. Сейчас часть помещения занимает японское сетевое заведение, а до его открытия весь первый этаж здания отводился под "Шоколадницу". Кафе было больше семейным: те, кто туда ходил детьми, потом становились родителями и приводили туда уже своих детей. Меня удивляло, при этом туда и выпивать ходили. Вам там могли и вина принести — обслуживание было культурное. И все уживались за соседними столиками. При этом, вспомнить, сколько было нареканий к советскому общепиту — и Райкин эту тему протаскивал, и в "Фитиле" высмеивали. Фильм "Дайте жалобную книгу" помните? Что там творится в этом кафе «Одуванчик»! И все равно тоскуют по этому люди. Что-то там было».

Про ностальгию и название

Хорошо, конечно, что и сейчас в том же помещении на Якиманке работает кафе «Шоколадница». Но надо понимать, что знакомая всем сегодня сеть кофеен с таким названием была основана в Москве в 2000 году. И от единственного в СССР фирменного кафе современную франшизу с сотнями заведений по всей России и СНГ отличают как меню, так и цены. Это основное, о чем пишут в комментариях к старым московским фотографиям на pastvu.ru те, кто помнит советскую «Шоколадницу».

«Раньше это было именно кафе с неплохой кухней, — вспоминает пользователь под ником pvs14031947. — Особенно были популярны шоколадные блинчики, свернутые трубочкой и политые шоколадным соусом. И с официантками. Сейчас это скорее кафетерий с кофе и выпечкой, правда, давно в них не был, не понравились ни кофе, ни цены. А что до "ребрендинга", то что-то не помню, чтобы в них продавался горячий жидкий шоколад — это как какао из нашего детства, только в маленьких чашечках и с добавлением масла какао. Только бренд и остался».

© Фото: Петров / Pastvu

Там же, в комментариях к старым фотографиям «Шоколадницы» раскрывается и смысл названия этого заведения, ставшего легендой и давшего имя современной сети.