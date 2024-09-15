Москвичи провели осенние выходные в парке у Музея Победы

Москвичи и гости столицы 14 и 15 сентября стали участниками программы семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический», которая проходит каждые выходные у Музея Победы на Поклонной горе. К бесплатным мероприятиям — мастер-классам, экскурсиям, соревнованиям присоединились сотни семей.

© пресс-служба Музея Победы

Всего на территории мемориального комплекса на Поклонной горе в выходные работали более 70 интерактивных локаций с элементами исторической реконструкции, воссоздающих атмосферу 1940-х годов. Посетители также увидели показательные заезды картинг-клуба ДОСААФ Москвы, проверили меткость в пневматическом тире, испытали свои силы на тренировочной площадке нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и научились играть в городки. А на площадке Всероссийского студенческого корпуса спасателей детей и взрослых научили оказанию первой помощи, базовым правилам пожарной безопасности, спасению на воде, работе со спасательным инструментом и туристическим навыкам.

На танцплощадке прошел музыкальный фестиваль «Творческий переполох». Танцевальная пара международного класса Ирина Макарова и Вячеслав Тарасов провела для гостей мастер-класс по танцам 1940-х годов. Кроме того, около колоннады главного здания Музея Победы состоялись музыкальные выступления камерного хора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и концерт молодых талантов открытого фестиваля «Московская студенческая весна». Кроме этого, солисты из Воронежской области исполнили вокальную программу «Когда поет душа». Музыкальная программа продолжилась на площадке «Фронтовая агитбригада». Зрителям представили концертную программу музыкального театра «На Поклонке» и вокально-хореографической студии «Андерсон», концерт в рамках фестивального движения «Сила искусства» с участием юных исполнителей — победителей всероссийских и международных вокальных конкурсов, концертную программу от Школы мюзикла Broadway Style и спектакль «Дети войны» от театральной студии «Маска». У легендарной полуторки также выступили юные артисты школы искусств «Виктория», ансамбль барабанщиков под руководством Даниила Павловича Наумова и солистов Студии вокала Анны Абакумовой.

Также в рамках программы состоялись пешие и автобусные экскурсии по мемориальному комплексу на Поклонной горе. Программу «Парк Победы. Главный патриотический» проводят правительство Москвы и Музей Победы. Все мероприятия были бесплатными для участников.