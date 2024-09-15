Самка гуанако поселилась в Московском зоопарке

В Московский зоопарк прибыла молодая самка гуанако по имени Молли, ей всего год и два месяца. Она была перевезена из зоопарка Ростова-на-Дону и теперь обитает на южноамериканской поляне, где живет вместе с семьей капибар, ламой и викуньей.

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Молли отличается общительным и любопытным характером. После месячного карантина она с интересом познакомилась со своими новыми соседями — ламой Варей и викуньей Викой.

Постепенно Молли привыкает к своим киперам. В скором времени ее начнут обучать проходить ветеринарные процедуры, включая взвешивание и осмотр.

— В ближайшее время ее начнут приглашать на ветеринарные тренинги. На занятиях Молли будут учить вставать на весы, а также давать осмотреть себя, — рассказали представители зоопарка, их слова передает официальный сайт мэра Москвы.

26 августа бурого медведя Грома перевезли из Центра воспроизводства редких видов животных на городскую территорию Московского зоопарка. В настоящее время зверь находится на карантине в неэкспозиционном вольере. Ветеринары столичного зоосада проведут комплексную диагностику его здоровья и после дадут рекомендации по уходу за ним.

В Центре воспроизводства редких видов животных на свет появилась прыткая ящерица. Малыш стал результатом месяца наблюдений за ростом и развитием яиц, которые посетители могли видеть на выставке «Мир змей». Недавно центр показал своим подписчикам в социальных сетях видео, на котором можно было увидеть, как малыш двигается внутри яйца.