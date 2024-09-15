Спартакиада "Мой спортивный район" начнется в Москве 18 сентября. В 10 административных округах до конца года пройдут соревнования по восьми видам спорта, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

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Принять участие могут спортсмены-любители. Победителям окружных этапов предоставят возможность показать себя на городском уровне.

Первые состязания стартуют с 18 сентября. Легкоатлетическая эстафета четыре на 200 метров пройдет в командном зачете среди детей в возрасте от девяти до 17 лет и взрослых в возрасте от 18 до 49 лет.

С 23 сентября по 6 октября состоятся турниры по мини-футболу среди детей в возрасте от 10 до 16 лет, а также среди взрослых в возрасте от 17 до 59 лет. В одной команде может быть от пяти до 14 человек.

Между тем соревнования "Кросс нации" пройдут в Москве в рамках Всероссийского дня бега. Мероприятие состоится 21 сентября в парках и на спортивных объектах 10 округов столицы.

Центральной флагманской площадкой соревнований станет стадион "Авангард". Для участников мероприятия была подготовлена разнообразная программа. Спортсмены в возрасте 4–11 лет смогут пробежать от 200 метров до 2 километров в зависимости от возраста.