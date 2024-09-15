Стало известно, когда в Москву придет осенняя погода

Метеорологическая осень придет в Москву после 20 сентября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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По его словам, на четвертой неделе сентября дневная температура воздуха уже не будет подниматься выше 20-градусной отметки и установится на уровне 18-19 градусов.

"Хотя и это выше на 5-6 градусов выше по сравнению с многолетними значениями для конца первого осеннего месяца", - сказал синоптик ТАСС.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец подтвердил, что через неделю Москва начнет возвращаться в рамки нормальной сентябрьской осени.

Он пообещал, что метеорологическое лето будет радовать жителей столицы до четверга, в пятницу из-за холодного фронта столбик термометра опустится до 20 градусов, а в выходные похолодает до 16-19 градусов.