На оранжерею усадьбы Покровское-Стрешнево вернули утраченный шпиль. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Для воссоздания шпиля был разработан индивидуальный проект. После этого элемент купола изготовили в специализированной мастерской», — написал Мэр Москвы.

Длина шпиля в собранном виде составляет пять метров, вес — около 250 килограммов. Сначала конструкцию разделили на четыре части, а затем смонтировали по принципу пирамиды.

Сейчас идут работы по восстановлению всего ансамбля усадьбы. Оранжерея — уникальное сооружение, которое сохранилось с XVIII — начала XIX века. Специалисты возвращают ей прежний вид благодаря архивным материалам и фотографиям.