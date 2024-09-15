Бесплатные осенние тренировки проведут для москвичей на ВДНХ

ВДНХ приглашает горожан на площадки для тренировок и бесплатные занятия. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Присоединиться к беговому сообществу «Пять верст» могут любители легкой атлетики. По субботам с 9:00 до 10:00 на стадионе в парке «Останкино» проходят забеги на дистанцию 5 км. Преодолеть ее можно в любом комфортном темпе – бегом, трусцой или просто пройти. Участие бесплатное, нужна предварительная регистрация», – говорится в сообщении.

Кроме того, каждое воскресенье с 13:30 до 15:30 проходят занятия спортивного клуба «Оздоровительный цигун». Квалифицированные инструкторы Всероссийской федерации цигуна бесплатно познакомят гостей с различными комплексами упражнений традиционной китайской гимнастики. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться.

«Вместо фитнес-зала можно использовать площадки для воркаута. Одна из них находится справа от Ботанического сада, другая – рядом со стадионом в парке «Останкино». Здесь круглогодично и круглосуточно в свободном доступе шведская стенка, лавка с упорами, брусья, турники, перекладины и гимнастические кольца. Это позволит дать нагрузку на разные группы мышц», – говорится в материале.

Как отмечается, к занятиям йогой и растяжкой, функциональным и танцевальным тренировкам можно присоединиться каждую субботу и воскресенье с 10:00 до 13:00 внутри строения №574. Желающим посетить бесплатные тренировки нужно зарегистрироваться на сайте проекта: sportsweekend.ru.