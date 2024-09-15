Стало известно, когда в Москве закончится «бабье лето»

Летняя погода в Москве закончится 20 сентября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как пишет ТАСС, после обозначенной даты температура воздуха в столице не будет выше 20 градусов. В основном же она будет держаться в районе 18-19 градусов. Однако, по словам синоптика, это все равно выше обычной сентябрьской нормы градусов на шесть.

При этом температура воды в Московском регионе, добавил Вильфанд, сейчас колеблется в диапазоне от 14 до 19 градусов.

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