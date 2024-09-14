Осенний велофестиваль завершился в Москве

В Москве завершился Осенний велофестиваль, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Велопрогулка на 26 км и фестиваль завершились», – сказали в пресс-службе.

В этом году маршрут велозаезда продлили до 26 км, что сделало его одним из самых длинных за всю историю фестиваля. Участники заезда проехали от от Главной площади ВДНХ до ул. Крылатская, где была организована развлекательная программа.