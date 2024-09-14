Из-за аномальной жары в Москве зацвела сирень

В столице из-за необычно теплой осени зацвела сирень. Видео с цветами опубликовал в Telegram-канал «Москва сейчас».

Обычно сезон цветения сирени проходит в мае преимущественно на ярких солнечных местах.

Если же растение проводит большую часть времени в тенях, количество цветов может быть весьма ограниченным, а иногда они и вовсе не распускаются.

13 сентября в Москве стала самым теплым днем за последние 75 лет, с самого начала метеорологических наблюдений. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

6 сентября в столице оказалось вторым днем месяца с рекордно высоким атмосферным давлением, сообщила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В эти выходные в столичном регионе сохранится летняя погода, похожая на первые дни августа. Температурный фон будет на несколько градусов выше климатической нормы. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой».