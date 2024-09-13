Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о причинах жаркой погоды в Москве в сентябре.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он заявил, что столичный регион находится на западной периферии очень мощного антициклона, центр которого расположен за Уралом, в Западной Сибири.

«Сегодня в разных районах Москвы прошёл небольшой дождик. Поэтому можно сказать — после дождичка в четверг погода будет необыкновенная. Воздушные массы завтра будут переноситься из регионов Центральной Азии — Северного Казахстана, Узбекистана, Туркменистана. Это очень жаркие регионы», — отметил эксперт.

По его словам, в выходные летняя погода сохранится.

«В выходные дни дневные температуры просто замечательные, +24...+27 °С. Ночные температуры от +12 до +15 °С», — сообщил Вильфанд в беседе с телеканалом «Звезда».

Он добавил, что в начале следующей недели начнут понижаться ночные температуры, так как воздух будет перемещаться не с юга и юго-востока, а с востока.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о новом тепловом рекорде в Москве в ночь на 13 сентября.