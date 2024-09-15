Москвичи увидят частное лунное затмение

Жители Москвы в среду, 18 сентября, смогут увидеть частное лунное затмение — Луна попадет в тень Земли лишь частично. Об этом агентству «Москва» сообщил профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

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Он уточнил, что москвичи застанут лишь начало лунного затмения. «Затмение начнется в 5:44, а луна в Москве зайдет за горизонт уже в 6:11», — добавил ученый, отметив, что это явление всегда происходит в полнолуние.

Ранее, в августе, сообщалось, что почти половина москвичей (47 процентов) верят во влияние ретроградного Меркурия на их жизнь. Сильнее всего ретроградный Меркурий влияет на жителей центра: Хамовников, Арбата и в Таганском районе. Также планету обвиняют в Богородском, Царицыно, Чертаново и Бутово.