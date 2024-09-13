На выставке в Москве взвесили рекордную тыкву

Рекордно большую тыкву весом 817 килограмм зафиксировали в Москве на выставке гигантского урожая. Об этом сообщает «РИА Новости».

Мероприятие проходило на территории Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». По итогам взвешивания одна из пяти тыкв-гигантов побила прошлогодний рекорд весом в 771 килограмм. Новые данные внесут в Книгу рекордов России.

Остальные четыре тыквы весили 301, 317, 508 и 771 килограмм.

Их выставка пройдет в «Аптекарском огороде» 14 сентября. Помимо тыкв там представят большой лук, свеклу, кабачок, огурец и другие овощи.