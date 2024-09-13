Москвичкам начали массово предлагать тест на фертильность
Жительницы Москвы стали массово получать направления на сдачу анализа на антимюллеров гормон (АМГ), назначаемый обычно для оценки фертильности, сообщает MSK1.RU.
Отмечается, что приглашения приходят на порталы mos.ru и ЕМИАС. В департаменте здравоохранения столицы подтвердили информацию. Там отметили, что это связано со специализированной программой, о которой вице-мэр Анастасия Ракова объявила в июне.
Издание «Подъем» сообщает, что проект рассчитан на женщин в возрасте от 18 до 40 лет с постоянной регистрацией в Москве. Благодаря исследованию они «смогут понять, есть ли временной запас или же необходимо как можно раньше планировать детей».
Если уровень запаса яйцеклеток будет снижен, то женщину пригласят в Центр женского здоровья или женскую консультацию и предложат полный комплекс необходимых мероприятий, чтобы она стала мамой здорового ребенка, — пояснили изданию в депздраве Москвы.
Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова пояснила, что в проекте смогут принять участие все желающие москвички с совершеннолетия до 40 лет. Им рассылается в электронных картах направление на анализ крови на гормон АМГ, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы.
Ранее сообщалось, что специалисты из Второй больницы Сянъя в провинции Хунань в Китае обнаружили, что отход ко сну не позднее 22:45 увеличивает вероятность беременности. В исследовании участвовали 7670 женщин в возрасте от 18 до 45 лет, которые хотели забеременеть.