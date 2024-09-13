Пятница в Москве стала самым теплым днем за последние 75 лет

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Пятница, 13 сентября, в Москве стала самым теплым днем за последние 75 лет, с самого начала метеорологических наблюдений. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос».

На метеостанции ВДНХ температура воздуха поднялась до 26,2 градуса. До обновления суточного рекорда сегодняшнего дня температуре остается подняться еще на 1,3 градуса.

— Суточный рекорд максимальной температуры воздуха, который для 13 сентября составляет +27,4 градуса и держится уже 115 лет, — добавил Леус в своем Telegram-канале.

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в свою очередь рассказал, когда в Москве закончится летняя погода.

В эти выходные в столичном регионе сохранится летняя погода, похожая на первые дни августа. Температурный фон будет на несколько градусов выше климатической нормы, при этом осадков не ожидается. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой».