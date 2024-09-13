В Москве в сентябре запустят программу по поддержке рождаемости

Она позволит женщинам в возрасте от 18 до 40 лет планировать беременность с учётом состояния здоровья. Об этом заявила журналистам заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Многие откладывают рождение ребёнка на потом. Бывает, что «виноваты» в этом и медицинские показания, когда по состоянию здоровья беременность приходится переносить. Из-за этого средний возраст женщины на момент рождения первенца в Москве приближается уже к 29 годам», — сказала заместитель мэра.

По словам Раковой, проект разработан совместно с ведущими специалистами-репродуктологами и акушерами-гинекологами. Отмечается, что в центрах женского здоровья и женских консультациях москвичкам предложат бесплатно сдать анализ крови для оценки уровня антимюллерова гормона. Также можно будет бесплатно сделать ЭКО и генетическую диагностику эмбрионов.