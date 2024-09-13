В Москву пришла африканская погода

В Москве зафиксировали новый температурный рекорд в ночь на 13 сентября. Воздух прогрелся до показателя, характерного для африканских регионов, сообщает «360» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

© Lenta.ru

Минувшей ночью столбики московских термометров достигли отметки 20 градусов тепла, что на 12 градусов выше нормы сентября.

«Минимальная температура воздуха в Москве составила: в Тушино плюс 19,5, Строгино плюс 20,1, на Балчуге плюс 20,8, на базовой столичной метеостанции ВДНХ плюс 19,2», — рассказал синоптик.

Тишковец отметил, что дальше ночи станут холоднее. Согласно прогнозам, в темное время суток температура воздуха в столице будет держаться на уровне 10-15 градусов тепла. Днем в пятницу ожидается плюс 26-28 градусов.

«Либо повтор, либо падение рекорда тепла для 13 сентября, который держится в городе с 1909 года, когда было плюс 27,4», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что с 12 по 16 сентября в Москве ожидается аномальная жара.