Метеоролог рассказала о погоде в Москве на выходных

В эти выходные в столичном регионе сохранится летняя погода, похожая на первые дни августа. Температурный фон будет на несколько градусов выше климатической нормы, при этом осадков не ожидается. Об этом «Вечерней Москве» рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

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По ее словам, в эти выходные москвичей ждет теплая погода, которая сохранится не только в дневные часы, но и в ночные. Прошедшей ночью, 13 сентября, температура воздуха достигла экстремальных плюс 19 градусов. Это считается очень высоким показателем для первых чисел сентября.

— В ночь с пятницы на субботу, 14 сентября, будет уже чуть холоднее, но некритично. Температура воздуха составит плюс 15–17 градусов. А дневная будет колебаться от плюс 24 до плюс 26 градусов. При переменной облачности осадков не ожидается. Ночью в воскресенье, 15 сентября, температура воздуха может опуститься до плюс 13–15 градусов, в дневные часы она сохранится в пределах плюс 24–26 градусов тепла. Такая погода будет соответствовать первым числам августа, и температурный фон будет на 6–7 градусов выше климатической нормы, — сообщила Позднякова.

Атмосферное давление на фоне такой погоды уже в конце рабочей недели будет повышенным, а к выходным только продолжит расти из-за предстоящего антициклона в Предуралье, предупредила метеоролог:

— Антициклон, который сначала отступил на восток, к воскресенью, 15 сентября, пересечет Урал и доберется до Предуралья. Поэтому атмосферное давление в столичном регионе сохранится высокое и к воскресенью достигнет 756 миллиметров ртутного столба.

Несмотря на такие теплые выходные, согласно прогнозу синоптика, в начале следующей недели начнется плавное понижение температуры:

— В понедельник, 16 сентября, ночью температура воздуха в Москве не превысит плюс 12–14 градусов, по области — плюс 10–15 градусов. Дневная температура при этом будет колебаться от плюс 20 до 25 градусов. По области ожидается плюс 21–26 градусов. В последующие ночи температура воздуха будет все так же понижаться, и к середине недели значения в ночные часы остановятся в пределах плюс 18 градусов. В дневные часы — плюс 19–24 градусов.

Однако нельзя сказать, что это классическое похолодание, скорее, медленное понижение температуры. Такой плавный переход от летней к осенней погоде жители и гости столицы могут даже не заметить, заключила синоптик.