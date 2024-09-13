Москвичи смогут увидеть частное лунное затмение 18 сентября

Жители Москвы смогут 18 сентября увидеть частное лунное затмение. В этот день Луна частично попадет в тень Земли, заявил Агентству "Москва" профессор Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

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В столичном регионе можно будет увидеть только самое начало частного лунного затмения, уточнил профессор. По его информации, оно будет в 05:44, а Луна в Москве зайдет за горизонт уже в 06:11.

Богачев отметил, что затмение всегда происходит в полнолуние.

"Луна будет красивая и большая. На данный момент она ближе к Земле, размеры ее больше, чем обычно. Она может быть на 5–10% больше, чем всегда", – рассказал ученый.

Ранее научный директор Московского планетария Фаина Рублева сообщила, что ближайшее полное лунное затмение произойдет 14 марта следующего года. Однако увидеть его в Москве будет проблематично, подчеркнула она. Понаблюдать за явлением в основном получится где-то с Чукотского полуострова, на Камчатке и в Магаданской области, и то завершающие фазы, объяснила Рублева.