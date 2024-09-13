Купить абонемент на «Тройку» можно в мобильном приложении «Госуслуги Москвы»

Купить абонемент на «Тройку» теперь можно в мобильном приложении «Госуслуги Москвы». Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

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Можно приобрести абонемент на 60 поездок, «ТАТ» — на 30, 90 и 365 дней, «Автобус» — на 30 дней для поездок между зонами А и Б, «Единый» — на 1, 3, 30, 90 дней для поездок в зонах «Центральная» и «Пригород».

— У пассажиров появился еще один удобный способ покупки абонемента на карту «Тройка». Для активации приобретенного билета достаточно приложить карту на любом турникете метро или МЦК, — подчеркнул Ликсутов.

Также владельцы Android с NFC могут активировать онлайн-пополнение «Тройки» с телефона в приложении «Метро Москвы», передает Telegram-канал дептранса.

В середине августа новые тематические карты «Тройка» в честь юбилея ВДНХ выпустили в столице. На них изобразили три известные достопримечательности выставки. Одной из них стала визитная карточка ВДНХ — арка главного входа. Новые «Тройки» можно найти на стойках «Живое общение».

На карте Москвы появилась новая, 16-я линия Московского метрополитена — Троицкая. Она пройдет от станции Московского центрального кольца ЗИЛ в Даниловском районе до города Троицка. Отмечается, что ее длина более 43 километров.