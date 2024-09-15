Москвичам пообещали продолжение магнитных бурь

На Земле завершилась средняя по силе магнитная буря, возмущения продолжатся и на следующей неделе. Об этом агентству «Москва» сообщил профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

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«Повторение таких бурь еще в сентябре вполне возможно. Следующая буря ожидается, скорее всего, на следующей неделе, вероятность высокая», — пообещал он.

Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что на следующей неделе в столице сохранится теплая погода. По его словам, с 16 по 22 сентября дневные температуры составят от 24 до 26 градусов тепла, ночные — от 12 до 14 градусов.