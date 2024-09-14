Гидрометцентр сообщил, что в субботу температура в Москве поднимется до 26°C

В субботу, 14 сентября, температура в столице поднимется до 26°C, прогнозирует Гидрометцентр. Согласно его данным, москвичей ждет переменная облачность, без осадков. Температура будет колебаться от 24°C до 26°C. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба, а ветер в 5-10 м/с будет дуть с юго-востока. При этом в ночь на воскресенье температура может снизиться до 12°C. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также пообещал жителям европейской части страны теплую погоду в ближайшие дни. По его словам, в выходные там будет около 12-15°C днем и 24-27°C — ночью. В Центральной России температура начнет снижаться со следующей недели, хотя и будет на 6-7°C выше нормы. При этом на юге Европейской России жару сменит бархатный сезон с одинаково комфортной температурой воды и воздуха. Синоптик обратил внимание, что на этом фоне на юге азиатской части РФ заморозки.