Как приобрести парковочное место у города

С увеличением на дорогах количества личного автотранспорта становится все больше желающий приобрести собственные машинно-места. О том, как правильно оформить для себя парковочное место в столице, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

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Условия покупки

Москвичам сообщили, какие условия покупки парковочных мест предлагает город. Например, машино-места доступны на многоуровневых и подземных парковках, а также в гаражах-боксах, расположенных во всех округах Москвы. Купить машино-место можно через электронный аукцион или воспользовавшись преимущественным правом покупки.

Первые шаги

Чтобы приобрести готовое машино-место на электронных торгах, сначала нужно изучить доступные предложения. Информацию об объявленных аукционах можно найти на инвестиционном портале Москвы. Затем необходимо выбрать понравившийся гараж и отправить заявку на осмотр машино-места.

После этого автовладелец получает электронную подпись и регистрируется на торговой площадке. Там у покупателя потребуют электронные копии некоторых документов.

Особенности работы с задатком

Гражданин должен подать заявку на электронной площадке, приложив документы, а затем внести задаток. Перечень документов и размер задатка указаны в лотовой документации. В случае победы на аукционе задаток переходит в счет оплаты машино-места. В случае проигрыша, его вернут (особенности возврата задатка участнику, сделавшему предпоследнее предложение, установлены лотовой документацией). Тем, кто выиграл аукцион и не заключил договор купли-продажи, задаток не возвращается, говорится в материале.

Торги и оформление

Затем начинаются торги, а уже после аукциона москвич может заключить договор и оплатить парковочное место согласно его условиям, после чего необходимо зарегистрировать право собственности на парковочное место.

Уточняется, что гражданин имеет возможность использовать кредитные средства для оплаты машино-места. Однако нельзя приобрести парковочное место в еще не построенном гараже.

Город выставил на аукцион машино-места в подземных паркингах в Центральном административном округе Москвы. Все они находятся в шаговой доступности от метро. С начала 2024 года благодаря торгам было продано более 5,8 тысячи парковочных мест в разных районах Москвы. При этом уровень конкуренции составляет в среднем четыре человека на лот.