ВДНХ приглашает полюбоваться уникальными цветами

В сентябре-октябре посетители ВДНХ смогут полюбоваться розами, гортензиями, бегониями и георгинами в розариях и на различных площадках выставки. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

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Цветы высажены у павильона № 1 «Центральный» и выставочно-культурного и экспозиционного центра Республики Узбекистан, в Рязанском сквере и у Дома культуры. Клумбы с розами разных сортов и оттенков можно увидеть почти везде. На ВДНХ выращивают чайно-гибридные и почвопокровные розы, а также флорибунды и многие другие разновидности роз.

Перед главным входом на ВДНХ в сентябре цветут светло-розовые пионовидные розы сорта «леонардо да винчи». Эти растения с ароматными цветами относятся к флорибундам. У таких роз на каждом стебле раскрывается не один, а несколько бутонов.

В северном розарии - справа от павильона № 1 «Центральный» - представлена уникальная коллекция роз. Там можно увидеть ярко-желтые розы с розово-красными краями сорта «глория дэй». Также там растут розово-абрикосовые розы сорта «гейша».

Организаторы порекомендовали обратить внимание на чайно-гибридную розу под названием «золотая осень». Сорт был выведен в СССР в 1955 году. Золотисто-оранжевые лепестки этих роз с лимонно-желтым основанием пахнут осенним лесом после дождя.

Гортензии расположены рядом с павильоном № 5 «Физика» и вдоль северной кольцевой дороги. Там, в частности, растет гортензия «грандифлора», цветки которой меняют окраску в течение сезона - от белого до зеленовато-бордового. За цветением гортензии можно понаблюдать в Узбекском парке и у Дворца бракосочетания.

В сентябре и октябре посетители ВДНХ смогут также увидеть уникальную бегонию сорта «биг», выведенную всего несколько лет назад. Посмотреть на эти цветы можно в сквере, расположенном рядом с «Москвариумом», или в цветнике у часовни в центральной части парка «Останкино».