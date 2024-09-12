В районе Люблино появились корты для стритбола и торговые шале

В московском районе Люблино открылась новая площадка проекта «Московские сезоны». Как сообщается на сайте мэра города, там обустроили четыре огороженных корта для стритбола, в который можно поиграть бесплатно.

© Пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

Площадка «Московских сезонов» появилась на Краснодарской улице (владение 66) рядом со станцией метро «Люблино». На площади примерно в восемь тысяч квадратных метров размещены четыре корта для игры в стритбол и пункты проката инвентаря. Стритбол - это уличная версия баскетбола, в которую обычно играют на открытых площадках.

Всего в Москве работает 27 площадок «Московских сезонов». Руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк рассказал, что летом в рамках проекта открылись бесплатные скейт-парки и корты для игры в падел-теннис. Спортивные активности оказались очень популярны, поэтому осенью в Москве решили открыть корты для стритбола.

Корт для этой игры занимает половину классического баскетбольного поля, на нем расположено одно кольцо. Играют в стритбол обычно командами три на три, а всего корт «Московских сезонов» может вместить 12 человек. Со своим мячом вход на корт бесплатный, также мяч можно арендовать за 50 рублей с возвратным залогом.

Играть можно каждый день с 10:00 до 21:00. Бронировать часовые сеансы необходимо заранее онлайн. В 12:00, 14:30, 17:00 и 19:30 на кортах получасовые технические перерывы. Детей от шести до 14 лет допустят на корт после того, как их законные представители дадут письменное согласие.

Также на площадке у метро «Люблино» установили лавочки, карусель, фотозону и торговые шале в стиле русского модерна. Во время фестивалей там можно будет купить еду, сувениры и поучаствовать в мастер-классах.