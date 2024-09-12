Сильнейшая за 115 лет жара ожидается в Москве

В Москве 13 сентября ожидается рекордно высокая температура, которая будет самой высокой за последние 115 лет, рассказал эксперт центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Днем в Москве температура воздуха поднимется до +26-29 градусов Цельсия, а в Подмосковье — до +25-30 градусов, рассказал синоптик в своем Telegram-канале.

Причиной тому станет третья подряд рекордно теплая ночь, поскольку облачность не позволит воздуху остыть ниже +15…+18 (рекорд +14,3 – 1963 г.), что, на фоне усиления солнечного антициклона и адвекции более теплого воздуха, которую обеспечит юго-восточная тяга ветров, станет благоприятной стартовой позицией для существенного роста дневных температур, — пояснил метеоролог.

В Москве вторую ночь подряд обновился температурный рекорд

Последний максимум температуры был зафиксирован в 1909 году, когда температура достигала +27,4 градуса Цельсия, рассказал Тишковец. Он также добавил, что 13 сентября 2024 года ожидаются магнитные бури, начиная с полуночи и до 18 часов пятницы. Летняя погода продержится в столичном регионе еще как минимум 10 дней, предсказал специалист.