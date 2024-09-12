Синоптик рассказал, когда в Москве наступит похолодание

Рекордно теплая погода в Москве продержится в городе до конца сентября, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Лето продержится еще как минимум 10 суток и уступит свои позиции осени лишь в заключительной пентаде сентября", - подчеркнул он в Telegram-канале.

Ранее Тишковец сообщил, что в Москве 13 сентября установится рекордно теплая температура, воздух в столице прогреется до 26-29 градусов, в Московской области - до 25-30 градусов.