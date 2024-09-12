Собянин принял решение о восстановлении фасадов церкви Николы Заяицкого

Исторический облик Церкви Николы Заяицкого, расположенной в центре Москвы во 2-м Раушском переулке, будет сохранен во время проведения комплексной реставрации фасадов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

© Телеграм-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»

Мэр напомнил, что церковь является объектом культурного наследия федерального значения, а ее история отсчитывается с начала XVII века. Здание было построено в 1749–1754 годах, уточнил градоначальник.

По словам Собянина, несмотря на проведение во второй половине 1990-х реставрационных работ, на фасаде уже наблюдаются разрушения кирпичной кладки, штукатурки и шелушение окрасочного слоя. В связи с этим было принято решение о восстановлении фасадов объекта.

Ранее Владимир Путин поручил сформировать долгосрочную программу сохранения объектов культурного наследия РФ и проработать нормативную базу. Он призвал устранить противоречивые требования, из-за которых разрушаются памятники. Глава государства предложил принять программу сохранения объектов культурного наследия на 20 лет.