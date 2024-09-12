В Москве вторую ночь подряд обновился температурный рекорд

Температурный рекорд в Москве обновляется вторую ночь подряд, минимальная температура воздуха составила 16,6 градуса.

Об этом сообщила метеоролог Татьяна Позднякова в Telegram-канале.

"Вторая ночь подряд в Москве бьет рекорды по температуре. Ночью 12 сентября на ВДНХ минимальная температура воздуха составила 16,6 градуса. 11 и 12 сентября столичные ночи оказались самыми теплыми за последние 80 лет, и были на 7 градусов теплее нормы", - написала метеоролог.

Причиной такой теплой погоды стала облачная система фронта окклюзии, отметила Позднякова.

Она также добавила, что ночью в столичном регионе был зафиксирован первый дождь в этом сентябре, выпало менее 1 мм осадков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что нынешняя теплая температура в Москве встречается редко, в 5% наблюдений.