Собянин рассказал о полезных сервисах портала mos.ru

Благодаря порталу mos.ru свыше 15,9 миллиона москвичей и миллионы гостей города получают круглосуточный доступ более чем к 420 услугам и сервисам, охватывающим все сферы жизни мегаполиса. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

© Телеграм-канал «Сергей Собянин. Личный блог»

Ежедневно к порталу обращаются более двух миллионов раз. Он является одним из самых популярных государственных сайтов в РФ. Самые популярные сервисы mos.ru – электронный дневник, медицинская карта, а также передача показаний счетчиков воды и тепла. Однако на портале есть и другие полезные сервисы.

Например, сервисом "Вызов мастера" для устранения неполадок в доме или квартире горожане уже пользуются больше трех лет. Жители могут обратиться в Единый диспетчерский центр и оставить заявку на замену лампочки в подъезде, прочистку мусоропровода, а также на ремонт сантехники в квартире.

С помощью сервиса москвичи могут подать заявку на устранение 280 типов дефектов. Около 80% заявок выполняются в день обращения. С начала 2024 года поступило на 60% заявок больше при сравнении с таким же периодом прошло года. Всего с начала работы сервиса поступило более 471 тысячи обращений.

Подготовиться к переезду горожане могут с суперсервисом "Переезд в Москве". В нем есть пошаговые персональные инструкции для решения основных бытовых вопросов, связанных со сменой места жительства. Всего доступны три раздела: "Подготовка к переезду", "Первый месяц после переезда" и "Адаптация на новом месте". В текущем году за советами в среднем заходят 9,5 тысячи раз в месяц, а с момента создания инструкции изучили почти 153 тысячи раз.

Благодаря сервису "Вывоз ненужных вещей" москвичи могут отправить на экологичную переработку и утилизацию мелкую бытовую технику, макулатуру, автомобили и другое. С начала этого года на переработку отправилось 646 тонн ненужных вещей. С 2021 года специалисты сервиса обработали свыше 87 тысяч обращений.

Благотворительный сервис работает с 2020 года. Более 115 тысяч жителей Москвы уже отправили на поддержку нуждающихся 150 миллионов рублей. Люди могут сделать пожертвования при оплате бытовых счетов или подключить автоплатеж и помогать регулярно.

"Вместе с культурой" – первый в стране сервис, позволяющий арендовать помещения для частных мероприятий в столичных культурных учреждениях. С его помощью можно забронировать площадку под семинар, мастер-класс или лекцию, репетицию, концерт, благотворительный̆ вечер, конференцию, выставку, утренник или выпускной.

В электронном каталоге порядка 1,5 тысячи разных помещений в библиотеках, музеях и других учреждениях культуры. С начала года на различных городских площадках провели более 10 тысяч мероприятий, что в девять раз больше, чем за весь первый год существования проекта.

С помощью сервиса "Библиотеки Москвы" обладатели единого читательского билета могут забронировать книгу онлайн. На портале представлено свыше 14 миллионов изданий московских библиотек.

Подобрать площадку для свадьбы горожанам помогает сервис "Наша свадьба". Он позволяет определиться с площадкой для торжественной регистрации брака. Жителям Москвы предложены не только дворцы бракосочетания, но и различные особняки, рестораны, музеи и даже стадионы. С декабря прошлого года сервисом воспользовались больше 230 тысяч раз.

Благодаря суперсервису "Мой питомец" горожане заботятся о здоровье домашних животных. Они могут посмотреть амбулаторную карту животного, подобрать клинику, площадку для выгула собаки, а также прочитать экспертные статьи. Сервисом уже воспользовались около 230 тысяч раз.

Более того, с 2021 года на портале mos.ru можно получить онлайн-консультации у сотрудников МФЦ, а также еще в 13 ведомствах. Сегодня благодаря сервису можно задать вопросы, которые касаются более 200 тем, доступных в центрах "Мои Документы". "Записью на консультацию и личный прием в онлайн-формате" горожане воспользовались уже около 100 тысяч раз.

Ранее сообщалось, что самыми активными пользователями сервиса "Библиотеки Москвы" стали москвичи от 35 до 44 лет, они составляют примерно 40% от всей аудитории. С апреля 2021 года через сервис жители столицы забронировали уже более 700 тысяч книг.

Замруководителя департамента информационных технологий Борис Фролов рассказал, что сервис востребован у горожан всех возрастов. Например, самому взрослому пользователю "Библиотек Москвы" 93 года.