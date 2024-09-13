Синоптик рассказал, когда летнее тепло начнет покидать Москву

Пятница станет самым жарким днем на этой неделе в Москве, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

Столбики термометров днем, по его словам, поднимутся до 27 градусов тепла.

«В выходные дни дневная температура составит около +25 градусов, а со следующей недели начнутся постепенное снижение температуры и попытка вернуться в осенние рамки. Но резкого похолодания не произойдет», — отметил синоптик.

Шувалов добавил, что к следующим выходным, 21 и 22 сентября, температура составит от 21 до 23 градусов тепла. Это, по его словам, тоже довольно тепло для второй половины сентября, однако тенденция на снижение в дальнейшем продолжится.

«Всю декаду мы проживем при отклонениях от нормы в 6–8 градусов. При этом в столицу снова вернется солнце, так как в дальнейшем давление снова начнет расти и достигнет очень больших величин в 758–760 миллиметров ртутного столба. И осадков в ближайшее время ждать не приходится», — резюмировал метеоролог.

Ранее эксперт Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве 13 сентября ожидается рекордная температура, которая будет самой высокой за последние 115 лет. Днем в столице, по его словам, температура воздуха местами поднимется до +26–29 градусов, а в Подмосковье — до +25–30 градусов.