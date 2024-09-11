«Хиты оперы и кино» и «Вера»: куда сходить в Москве на выходных

Жителей и гостей столицы на предстоящих выходных, 14 и 15 сентября, приглашают на различные мероприятия, которые помогут разнообразить досуг. «Вечерняя Москва» составила подборку мест и событий, которые стоит посетить.

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Московская музейная неделя

В рамках программы «Московская музейная неделя» в течение каждой третьей семидневки месяца у одного музея есть определенный день, когда можно посетить все его площадки бесплатно. Необходимо лишь заранее уточнить режим работы учреждения и заблаговременно оформить бесплатный электронный входной билет на сайте музея. Ознакомиться со списком присоединившихся к программе учреждений можно на официальном сайте мэра Москвы.

Концерты

«Живые встречи. Двадцать девятая осень»

В проекте «Живые встречи», на рок-фестивале «Двадцать девятая осень» выступят группы студии «Стим-N-ролл»: «АУРА Project», «Джасперс», «Дует Ю», «ПолЯ». Эта рок-студия образовалась в сентябре 1995 года. Многие участники реализовались в рок-музыке и создали собственные группы, различные по стилю и представляющие всю многогранность жанра: от классического рока до фолка и пост-панка, от бард-рока до хэви-металл.

Когда: 14 сентября.

Где: Сибирский проезд, дом 2, строение 5.

«Хиты оперы и кино»

Вокалисты высочайшего уровня и оркестр «Глобалис» представляют программу из оперных арий и песен мирового кино. Между театральными композициями и музыкой в фильмах намного больше сходства, чем кажется на первый взгляд. Ведь многие знаменитые кинопартитуры XX века были написаны именно классическими композиторами, которые в эту музыку внесли колорит эстетики романтизма.

Когда: 15 сентября.

Где: Космодамианская набережная, дом 52, строение 8.

Вечер без корсета в «нехорошей квартире»

Гостям предлагают зайти в одну из самых необыкновенных квартир в Москве, где всех встретят хозяйки вечера. Любой желающий сможет подняться по легендарной лестнице подъезда № 6. Посетителей примут неофициально и запросто, расскажут о музыке, которую могли слышать стены этого дома и сам Михаил Булгаков сто лет назад.

Когда: с 14 по 28 сентября.

Где: Большая Садовая улица, дом 10.

Экскурсии

«Прогулка с историком: Ивановская горка, история и храмы»

Дом А. Ф. Лосева приглашает на экскурсию по Ивановской горке — одному из семи холмов Москвы. Участники узнают о четыре храмах, три из которых сохранились до наших дней, а также о давшем название этой местности древнем Ивановском монастыре, который дважды закрывался и возрождался вновь.

Когда: 14 сентября.

Где: улица Арбат, дом 33.

Смотровая башня во дворце царя Алексея Михайловича

Музей-заповедник «Коломенское» приглашает на необычную экскурсию. Гости смогут подняться в одну из башен дворца царя Алексея Михайловича, выйти на деревянную галерею и увидеть панораму окрестностей с необычного ракурса. Также можно будет детально рассмотреть сверху воссозданный макет дворца и узнать о деревянном зодчестве XVII века.

Когда: с 6 до 29 сентября.

Где: проспект Андропова, дом 39, строение 69.

«Москва в лицах. И. Д. Сытин»

Государственный музей — культурный центр «Интеграция» имени Н. А. Островского приглашает на пешеходную экскурсию «Москва в лицах. И. Д. Сытин». Участники прогуляются по Тверской улице и узнают историю мест, которые связаны с биографией книгоиздателя Ивана Сытина.

Когда: 14 сентября.

Где: Тверская улица, дом 12.

Лекции

«Дочь Петра — Елизавета»

Библиотека № 181 приглашает на круглый стол, посвященный обсуждению политической фигуры дочери Петра I — Елизаветы Петровны. В теплой атмосфере участники смогут поделиться своим мнением о роли Елизаветы Петровны в развитии Российской государственности.

Когда: 15 сентября.

Где: Болотниковская улица, дом 44, корпус 1.

«Божественная босоножка Айседора Дункан»

Библиотека № 191 подготовила программу, посвященную основоположнице свободного танца Айседоре Дункан. Гости узнают много интересных фактов о жизни и творчестве великой танцовщицы и ее браке с Сергеем Есениным, а также послушают стихи о ней.

Когда: 14 сентября.

Где: улица Обручева, дом 51.

«Бэнкси — искусство без посредников»

Лекция будет посвящена знаменитому, но остающемуся неизвестным уличному художнику Бэнкси. Организаторы поговорят о том, что отделяет художественное высказывание от вандализма, и выяснят, нужно ли знать классические произведения европейского искусства, чтобы разобраться в современном.

Когда: 14 сентября.

Где: Большая Садовая улица, дом 1.

Спектакли

«Пугачев» в «Мастерской Петра Фоменко»

Яркое скифское буйство, грустная удаль и нежное хулиганство есенинской поэзии прорастает на сцене из звуков и ритмов, из стихов и песен, вытекает из тягучих звуков донского казачьего рылея, рождается из свиста косы и стука деревянного посоха. Здесь играет все — слова, вещи, ритмы... Казачьи песни здесь соседствуют со стихами Летова и Башлачева, а предельный минимализм оформления вдруг взрывается тревожным кроваво-алым цветом.

Когда: 15 сентября.

Где: Кутузовский проспект, дом 30.

ШЕКСПИР­ГАМЛЕТ в Театре имени Моссовета

Сценическая версия Е. Марчелли пьесы У. Шекспира «Гамлет» в переводе М. Морозова. История постановок «Гамлета» на российской сцене знает множество творческих удач и самых разнообразных версий этого неисчерпаемого по своей многомерности произведения. Евгений Марчелли — режиссер-глубокий психолог, исследующий в своих постановках самые сокровенные уголки человеческой души, предлагает неожиданную интерпретацию событий шекспировской трагедии.

Когда: 14 сентября.

Где: Большая Cадовая улица, дом 16, строение 1.

Кино

Фильм «Вера»

Драма «Вера» режиссера Иры Волковой снята по мотивам знаменитой повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось». Это совершенно новая авторская экранизация, в которой главной героиней стала мама Ромки — Вера — в исполнении Виктории Толстогановой. Новую музыку для фильма написал легендарный композитор Алексей Рыбников.

Когда: с 12 сентября.