Живописный мост оборудуют архитектурно-художественной подсветкой

Живописный мост на северо-западе Москвы оборудуют архитектурно-художественной подсветкой.

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Работы будут проходить внутри арки и в основании вант сооружения, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Все главные столичные мосты оснащены архитектурно-художественной подсветкой, которая дает возможность подчеркнуть их архитектурные элементы и создать красивый визуальный образ сооружений", – рассказал заммэра Петр Бирюков.

Энергетики АО "ОЭК" смонтируют в общей сложности свыше 400 светодиодных осветительных приборов мощностью от 150 до 200 ватт теплого и нейтрального оттенков белого цвета. В рамках работ специалисты будут использовать осветительные приборы отечественного производства.

Срок службы светодиодов составляет около 50 тысяч часов – 12 лет. Они безвредны для окружающей среды, а также позволяют сократить потребление энергии на 30%.

Новая архитектурно-художественная подсветка украсит свыше 130 столичных объектов. Около 360 светильников установили на территории комплекса в Архангельском переулке. Подсветка акцентирует внимание на архитектурных особенностях исторических объектов.