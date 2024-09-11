Собянин: Северный речной вокзал за 4 года посетили почти 10 млн человек

С момента завершения обновления Северный речной вокзал посетили почти 10 миллионов человек, а в путешествия отсюда отправились около миллиона пассажиров. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

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После грандиозной реставрации и благоустройства прилегающих набережной и парка вокзал открыли в 2020 году. С тех пор его причалы приняли и отправили в путешествия круизные суда более пяти тысяч раз.

«Северный речной вокзал стал не только важнейшим транспортным объектом, но и любимым местом отдыха москвичей и гостей столицы. Он работает круглый год: зимой есть каток на главной площади и лыжная трасса с пунктом проката, летом — открытый кинотеатр, площадки для тренировок на свежем воздухе, фонтаны и многое другое», — написал Мэр Москвы.

Кроме того, на территории вокзала отмечают важные даты, проводят городские праздники и масштабные фестивали. Всего прошло более тысячи мероприятий.