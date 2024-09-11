Столичные археологи обнаружили детские игрушки XVI–XIX веков

В Калошином переулке завершились археологические исследования.

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Специалисты собрали коллекцию находок, среди которых особый интерес представляют керамические детские игрушки XVII–XIX веков: коник, человечек, курочка и головка фигурки человечка в кепке.

«Археологические работы велись на глубине 2,5–4 метров. В этом культурном слое удалось найти артефакты, относящиеся к XVI–XIX векам. Среди них — керамические фигурки курочки, коника, человечка, а также фрагмент игрушки — это голова человечка в кепке с круглыми, будто от удивления, глазами. Для выразительности они обрамлены циркульным орнаментом. Это была забавная игрушка, она и сейчас не утратила своего обаяния. Изучая старинные игрушки, мы осознаем, насколько близки и понятны нам жители Москвы тех далеких веков. Родители тоже выбирали для своих детей пупсов и фигурки животных, а те с радостью в них играли», — рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Керамика была распространенным материалом. Изделия из нее были доступны как зажиточным, так и небогатым горожанам. Однако керамические игрушки довольно хрупкие, поэтому целые фигурки встречаются среди археологических находок не так часто. Более долговечными оказывались те, что покрывали глазурью или ангобами — дополнительными слоями жидкой глины других цветов.

Найденные предметы свидетельствуют о том, что в XVI–XVIII веках исследуемая городская территория была хорошо освоена. Москвичи жили здесь семьями, вели хозяйство и торговлю. Сейчас старинные игрушки находятся в мастерской и проходят камеральную обработку. После того как их приведут в порядок, коллекция будет передана в музейный фонд.

Первое летописное упоминание улицы Арбат с окрестностями, куда входит и Калошин переулок, относится к 1493 году и связано с крупным пожаром. В XV–XVI веках Арбатом называлась вся местность от Кремля до окрестностей Старого и Нового Арбата и Ермолаевского переулка.

За свою историю Калошин переулок неоднократно менял название. Но всегда его топонимика была связана с фамилиями местных жителей. Первоначально он назывался Чаадаев по фамилии проживавшего там с 1724 года капитан-лейтенанта Федора Васильевича Чаадаева, в конце XVIII века он был переименован в Евреинов переулок в честь майора Ивана Михайловича Евреинова, в начале XIX века — в Кокошкин по фамилии генерал-поручика Федора Ивановича Кокошкина. Современное название переулка возникло в 1820-е годы после того, как там поселился бригадир Алексей Иванович Калошин.

Самые ранние археологические наблюдения на этой территории были проведены в 1933–1934 годах при строительстве первой очереди метрополитена.

С мая текущего года в Москве начался новый археологический полевой сезон. Сейчас работы ведутся более чем на 200 площадках, в том числе в Троицком и Новомосковском административных округах. Помимо этого, некоторые из площадок расположены на Берсеневской и Софийской набережных, в Руновском и Романовом переулках, на Дербеневской, Новорязанской, Никольской, Тверской, Яузской улицах и улице Можайский Вал.