На работу аэропортов Мурманска и Апатитов введены временные ограничения. Об этом 12 сентября сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что временные ограничения на работу авиагаваней Мурмаши и Хибины введены с 09:35 (по мск) для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Представитель Федерального агентства воздушного транспорта также отметил, что экипажи лайнеров, авиадиспетчеры и службы воздушных гаваней принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

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