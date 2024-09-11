Жаркую погоду в сентябре в Москве нельзя назвать бабьим летом, потому что оно приходит после небольшого периода непогоды и задерживается в этом году. Об этом «Москве 24» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, бабье лето в этом сезоне может прийти в октябре, после заметного ненастья. При этом синоптик уточнил, что ожидать очень высоких температур от него не стоит, максимально они будут достигать до +15°C...+19°C. Он добавил, что в ближайшие дни температура воздуха в столице будет выше нормы на шесть-восемь градусов и приблизится к климатическим значениям самого жаркого периода июля.

«В пятницу, 13 сентября, будет даже до +29°C, а в субботу — снова +26°C...+28°C», — добавил Вильфанд.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова до этого говорила, что аномально жаркая и сухая погода в сентябре грозит возможными пожарами в российских лесах. По ее словам, наиболее сложная ситуация сложилась на большей части Европейской территории России. При этом в Московском регионе пожарная опасность достигла высокой четвертой степени.