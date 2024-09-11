Московские колледжи будут получать ежегодно от города 20 грантов

Для столичных колледжей учредили гранты за достижение высоких результатов в обучении студентов. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

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Средства грантов планируют направить на дополнительное материальное поощрение педагогов и мастеров производственного обучения, которые добились высоких результатов в своей работе. Это станет дополнительным стимулом к повышению качества среднего профессионального образования в Москве.

«При выборе получателей будем учитывать трудоустройство выпускников, победы в чемпионатах профессионального мастерства, успехи при сдаче квалификационного и демонстрационного экзаменов и другое», — написал Мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Всего планируется вручать 20 грантов, в том числе три гранта первой степени по 40 миллионов рублей, семь грантов второй степени по 25 миллионов рублей, 10 грантов третьей степени по 15 миллионов рублей.

Первые колледжи — получатели грантов будут определены по итогам 2024/2025 учебного года, в дальнейшем их планируется вручать ежегодно.

В 2011 году аналогичные гранты учредили для московских школ — ежегодно присуждается 220 грантов за высокие результаты учеников на едином государственном экзамене и основном государственном экзамене, международных и всероссийских олимпиадах и чемпионатах, спортивных соревнованиях, а также за профессиональные успехи педагогов.