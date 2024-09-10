Еще 800 тысяч москвичей получили подземку в пешей доступности

На карте столичной подземки появились четыре станции: "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева" и "Тютчевская". Все они открылись на новой, шестнадцатой по счету, линии метро. А еще одну - станцию "Потапово" - запустили в конце прошлой недели на самой старой ветке Сокольнической, с которой 90 лет назад начиналась столичная подземка. И это символично: московское метро не просто прирастает новыми радиусами, но и продолжает развивать уже существующие линии. Кому удобнее станет ездить с вводом в строй этой пятерки и что они собой представляют?

© Российская Газета

"Тютчевская": станция на радость Мосрентгену

Троицкая линия, отмеченная на схеме изумрудным цветом, начинается от станции "ЗИЛ" Московского центрального кольца и к 2029 году, как обещают власти, дойдет до Троицка. Длиной 43 км, она войдет в тройку самых протяженных радиусов метро вместе с Арбатско-Покровской (45,1 км) и Сокольнической (44,1 км) линиями. Пока в строй вошел лишь 8,3-километровый участок с четырьмя станциями. Тем не менее даже он улучшил транспортное обслуживание 1 млн жителей. А к 800 тыс. из этого количества подземка, можно сказать, пришла прямо к подъезду, так как она теперь находится у них в пешей доступности. Не нужны больше автобусы и другой наземный транспорт, чтобы доехать до метро жителям Коньково, районов Теплый Стан, Проспект Вернадского, Обручевский и Ломоносовский, а также поселка Мосрентген.

Для большинства пассажиров важное значение имеет то, что станция "Новаторская" вошла в состав транспортно-пересадочного узла, где с Троицкой линии легко пересесть на Большую кольцевую линию. Больше всех радовались открытию своей станции "Университет Дружбы народов" студенты этого вуза. Впрочем, это не единственное учебное заведение, расположенное поблизости, по соседству с ним находятся геологоразведочный университет, Институт биоорганической химии РАН, Московский университет МВД России и целый ряд медицинских центров. Все они, как и жители прилегающих районов, теперь для того, чтобы добраться до той же БКЛ, будут тратить три минуты вместо прежних 20. До получаса в день будут экономить и жители Теплого Стана - благодаря открытию станции "Генерала Тюленева".

Четвертая станция - "Тютчевская" - расположена в поселке Мосрентген, с внешней стороны МКАД, вдоль 42-го км. 100 тыс. жителей Коммунарки и района Теплый Стан за 10 минут смогут добираться с нее до "Новаторской" и втрое быстрее, чем прежде, оказываться на БКЛ.

"Университет Дружбы народов": панно длиной 50 метров

Все новые станции имеют современную архитектуру, построены из долговечных материалов - мрамора, гранита, металла. Но при этом продолжают главную традицию столичной подземки - имеют свое неповторимое лицо. Например, изюминка "Новаторской" - "московские окна". Их символизируют светодиодные светильники в углублениях, расположенные на потолке. Станция "Генерала Тюленева" оформлена в цветах георгиевской ленты. Ее над эскалатором украшает панно из перфорированного алюминиевого листа с изображением полного Георгиевского кавалера и Героя Советского Союза, в честь которого названа станция. "Тютчевскую" делают узнаваемой разбросанные по платформе строки из стихотворений поэта.

Но самой красивой из четырех получилась, бесспорно, станция "Университет Дружбы народов". Вся она в спокойной мягкой цветовой гамме. Над эскалаторным спуском - мозаика из стекла, посвященная студентам РУДН. Еще одно мозаичное панно длиной 50 метров украшает пешеходный переход. Оно на тему дружбы народов с изображениями крупнейших городов мира - Рио-де-Жанейро, Кейптауна, Дели, Пекина и, конечно же, Санкт-Петербурга и Москвы. Автор панно - художник Максим Козлов, знакомый многим по мозаике с рыбами на станции "Нагатинский Затон" БКЛ. Прежде чем приступить к новой работе, он год поработал в РУДН, чтобы увидеть студентов, которые приезжают к нам учиться. Мозаика, по его словам, - самое общенародное искусство, которое не скрыто стенами особняков и даже музеев, а открыто всем, кто спускается в метро.

"Потапово": первая наземная отапливаемая станция

Новой конечной Сокольнической линии на юге столицы стала станция "Потапово" в Новой Москве. У нее просторная платформа размером с два футбольных поля. Панорамные окна с видом на строящийся город. Но главная особенность - это первая у нас наземная отапливаемая станция. "Температура на ней и зимой и летом будет поддерживаться на отметке плюс 22 градуса", - рассказал "РГ" Алексей Сакович, руководитель направления строительства метро компании-застройщика. Отапливать станцию будут четыре установки, мощности которых хватило бы для теплоснабжения пяти 17-этажных домов. Еще 116 установок предусмотрены для обдува витражей - летом это предупредит стекла от запотевания, зимой - от образования наледи.

Обилием аппаратуры, по словам Алексея Саковича, во многом объясняется и необычный внешний вид станции, устремленной в сторону развивающегося города. В ее крыше весом 1300 тонн и спрятана вся инженерная начинка - сам станционный комплекс встроен в створе дороги Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. Потому сделать ее размером больше было нельзя.

"Смотрите, какие высокие потолки, как много здесь воздуха, - говорит Вячеслав Величко, первый зам генерального директора дирекции строящегося метрополитена. - Проедешь по этой красной ветке, с которой в 1935 году, в самое тяжелое время начинался наш метрополитен, и словно пролистаешь всю историю Москвы - от станции до станции, за каждой из которых стоит свое время".

"Потапово" будет обслуживать весь район Коммунарки со 150 тыс. жителей, а также значительную часть Южного Бутова. Благодаря ей разгрузится и Бутовская ветка метро.

Справка "РГ"

Всю первую очередь Троицкой линии метро длиной 26,6 км с 11 станциями от станции "ЗИЛ" до "Новомосковской" планируется ввести в строй в 2025 году. Для остальных шести станций от "Новомосковской" до "Троицка" сейчас ведется разработка проектной документации.