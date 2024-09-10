На дорогах Москвы появятся 50 новых микроавтобусов

В Москве на маршруты общественного транспорта с небольшим пассажиропотоком скоро выйдут 50 автобусов малого класса "Газель City". Несмотря на довольно скромные размеры, назвать их маршрутками не поворачивается язык.

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"Это полностью низкопольные машины, такие же комфортные, как и большой автобус, - заявили в столичном департаменте транспорта. - Их оборудовали по последнему слову техники: ярким и четким медиаэкраном в салоне, аппарелью для маломобильных граждан, маршрутными табло, адаптивным освещением, которое меняет яркость в зависимости от времени суток, и зарядками USB и Type-C".

Еще из особенностей новых "Газелей" - большие окна в салоне и широкие двустворчатые автоматические двери. Протискиваться в салон бочком, закрывая за собой тяжелую дверь вручную, здесь не нужно.

Автобусы малого класса выйдут на маршруты коммерческих перевозчиков, однако для пассажиров там все устроено точно так же, как в автобусах "Мосгортранса".

"Новые машины соответствуют самым высоким стандартам Московского транспорта, в них действуют все способы оплаты проезда и льготы для пассажиров", - подчеркнул заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Автобусы также оборудованы камерами наблюдения как внутри салона, так и снаружи.